Governo Regional prepara mais 80 casas em Santa Cruz

O Governo Regional prepara a construção de mais 80 fogos em Santa Cruz e dispõe de cerca de 40 milhões de euros no fundo de habitação para financiar novas casas a preços acessíveis. Os projectos foram anunciados esta terça-feira por Miguel Albuquerque, em Câmara de Lobos, à margem da entrega de 25 habitações no Ribeiro Real, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O presidente do Governo Regional destacou também a construção de mais 27 fogos na Chamorra, em São Gonçalo, sublinhando que estes empreendimentos já são financiados fora do PRR. O objectivo, afirmou, é manter o ritmo de construção para além dos projectos apoiados pelo programa europeu.

Albuquerque garantiu que o Executivo vai continuar a adquirir terrenos, a elaborar projectos e a avançar com novas habitações, recorrendo ao fundo de habitação, que está em fase de capitalização, para reforçar a oferta nas modalidades de aquisição e arrendamento.

O governante reafirmou que a habitação a preços acessíveis constitui uma prioridade do Governo Regional, defendendo a necessidade de aumentar a oferta para responder às necessidades das famílias madeirenses.