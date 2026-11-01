Ministro da Ecocomia visita Venezuela para estreitar relações políticas e empresariais

O Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, iniciou hoje uma visita oficial de três dias à Venezuela com o objetivo de reforçar as relações políticas e económicas entre os dois países.

Acompanhado pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, e pela presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Ana Casaca, o ministro Castro Almeida terá vários encontros com as autoridades venezuelanas, em Caracas, e com representantes da comunidade portuguesa residente no país, de acordo com um comunicado enviado hoje às redações.

A delegação que integra esta visita inclui cerca de 30 empresas portuguesas "representativas de setores-chave da economia nacional", como energia, construção e equipamentos, banca, saúde e farmacêutica, tecnologia, alimentação, turismo e hotelaria.

Um dos momentos centrais desta deslocação será o Fórum Empresarial Portugal-Venezuela, organizado pela AICEP, que visa identificar oportunidades de negócio e investimento e promover novas parcerias entre empresas dos dois países.

Segundo a nota de imprensa, durante esta deslocação será também anunciada a reabertura da representação da AICEP em Caracas.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial enquadra a visita "na nova fase que a Venezuela atravessa e na qual Portugal quer estar presente", tendo em conta uma proximidade resultante da relação histórica entre os dois países, da importância da comunidade portuguesa e lusodescendente e da capacidade das empresas portuguesas.

"[Esta missão] tem uma forte dimensão política, económica e empresarial, visando reforçar as relações entre os dois países e criar novas oportunidades para as empresas portuguesas em áreas onde temos experiência e capacidades reconhecidas", refere o ministro, citado no comunicado.

Castro Almeida destaca ainda o papel da comunidade portuguesa e lusodescendente, que considera "uma verdadeira ponte entre as duas economias" e sublinha também a importância da reabertura da representação da AICEP em Caracas, para "assegurar que esta visita não é um momento isolado, mas o ponto de partida para uma relação económica mais próxima, acompanhada e orientada para resultados".

"Durante esta visita, que visa aproximar empresas de ambos os países e encontrar oportunidades de negócio, terei oportunidade de verificar o processo de reconstrução após o terramoto, altura em que visitei o país e apoiei as associações portuguesas com atuação no terreno", afirma, no mesmo comunicado, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

Para Emídio Sousa, "este é um momento também para reforçar o contacto com a comunidade portuguesa e lusodescendente, comunidade que está profundamente enraizada na Venezuela e contribui muito para a vida económica e social do país, sendo um dos grandes laços entre os nossos dois povos".