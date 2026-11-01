Kika Nazareth volta a lesionar-se e tem play-off de acesso ao Mundial em risco

A futebolista internacional portuguesa Kika Nazareth voltou a lesionar-se, vai parar de quatro a cinco semanas e tem em risco o último play-off de acesso ao Mundial feminino de 2027, com a Islândia, anunciou hoje o FC Barcelona.

Segundo informaram os serviços médicos do clube catalão, Kika sofreu uma lesão muscular na perna direita, mais precisamente uma "lesão miofibrilar no reto anterior da perna direita".

A jogadora portuguesa tinha participado nos últimos três jogos das catalãs, jogando 21 minutos no 1-2 com a Real Sociedad e 75 no 3-0 ao Granada, para a Liga espanhola, e, na quinta-feira, marcou e assistiu nos 27 que atuou no 8-0 ao Koge, na 'Champions'.

Kika regressava depois de superar uma lesão na coxa direita, que a tinha obrigado a falhar quatro jogos do FC Barcelona e, por Portugal, os embates com a Irlanda do Norte do primeiro play-off de apuramento para o Mundial de 2027.

Caso se confirme uma paragem entre quatro ou cinco semanas, a internacional luso tem em risco os dois jogos com a Islândia (01 de dezembro em casa e 05 de dezembro em reduto alheio), que vão determinar se Portugal conseguirá uma segunda presença consecutiva na principal prova mundial de seleções.

Kika Nazareth, que conta 16 golos em 54 internacionalizações 'AA' por Portugal, é a melhor marcadora lusa na qualificação para o Mundial de 2027, com seis tentos, aos quais acrescenta três assistências, em seis jogos.