PSP detém 15 condutores em operação de fiscalização na Via Rápida

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou, na madrugada do passado dia 18 de Outubro, uma Operação Especial de Prevenção Criminal (OEPC), especialmente direcionada para a prevenção e repressão da criminalidade rodoviária, com particular incidência na Via Rápida (VR1).

A operação decorreu entre as 01h30 e as 04h00, tendo o trânsito sido encaminhado para o Nó de São Martinho/Rotunda de São Martinho, onde foram fiscalizadas 495 viaturas.

Da acção policial resultaram 15 detenções, das quais 13 por condução sob o efeito do álcool, com uma taxa de álcool no sangue (TAS) igual ou superior a 1,20 g/l, e duas por condução sem habilitação legal.

No âmbito da fiscalização rodoviária, foram ainda levantados 19 autos de notícia por contraordenação ao Código da Estrada, designadamente:

12 por condução com uma TAS entre 0,80 g/l e 1,19 g/l;

1 por condução com uma TAS entre 0,50 g/l e 0,79 g/l;

2 por falta de seguro de responsabilidade civil automóvel;

2 por falta de inspeção periódica obrigatória;

1 por falta de documentos;

1 por realização de marcha-atrás em via reservada.

O Comando Regional da Madeira da PSP relembra que a condução sob o efeito do álcool compromete a capacidade de reação e aumenta significativamente o risco de acidente, colocando em perigo não só o próprio condutor, mas também os restantes utentes da via.

A PSP apela, por isso, a todos os condutores para que adotem comportamentos responsáveis, respeitem os limites de velocidade, utilizem o cinto de segurança, evitem o uso do telemóvel durante a condução e nunca conduzam sob o efeito do álcool ou de substâncias psicotrópicas. A segurança rodoviária é uma responsabilidade de todos. A prevenção começa nas escolhas de cada condutor.