Carolina Saldanha no Olympiacos da Grécia

Carolinha Saldanha, 29 anos, andebolista madeirense vive a segunda 'aventura' fora de Portugal para jogar andebol. A ponta esquerda está nesta temporada ao serviço do Olympiacos da Grécia, emblema que milita na 2.ª Divisão do campeonato helénico.

Carolinha Saldanha, iniciou a prática do andebol em 2006 no Académico do Funchal, mas fez grande parte da sua carreira com as cores do Club Sports da Madeira. Tem ainda passagens pelo Maia, Porto Salvo e nas espanholas do San Joan. Na Grécia veste a camisola 9, de uma equipa que pretende chegar à Liga principal daquele país.