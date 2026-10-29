Funchal reforça limpeza dos ribeiros

A Câmara Municipal do Funchal já realizou, desde o início do ano, intervenções de limpeza e manutenção em 30 ribeiros do concelho, abrangendo cerca de sete quilómetros de linhas de água.

Os trabalhos incluíram a remoção de resíduos, vegetação acumulada e outros materiais que possam comprometer o normal escoamento, sobretudo durante períodos de precipitação intensa.

Para reforçar estas operações, a autarquia contratou uma empresa externa que ficará responsável pela limpeza de mais 12 quilómetros de ribeiros, numa aposta na prevenção de cheias e inundações.

Segundo o município, as intervenções são planeadas de acordo com as características de cada linha de água, procurando garantir melhores condições de escoamento e reduzir os riscos para pessoas e bens.

A Câmara sublinha que estes trabalhos assumem particular importância perante a aproximação da época de maior precipitação, contribuindo também para a protecção ambiental.