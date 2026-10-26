Câmara da Ribeira Brava abre inscrições para a campanha 'Eu Opto Pelo Comércio Local'

A Câmara Municipal da Ribeira Brava já abriu as inscrições para os comerciantes que pretendam aderir à edição deste ano da campanha 'Eu Opto Pelo Comércio Local'.

Através de nota à imprensa, a autarquia informa que esta iniciativa, desenvolvida no âmbito da quadra natalícia, visa alavancar a economia sediada no concelho e incentivar os residentes e visitantes a realizarem as suas compras de Natal nos estabelecimentos locais.

A campanha vai decorrer entre 14 de Novembro e 9 de Janeiro de 2027, "perspectivando-se como um estímulo directo ao tecido empresarial local num dos períodos de maior consumo do ano".

Os clientes que fizerem compras nas lojas aderentes ficam habilitados a ganhar vouchers, cujo valor global ultrapassa os 3.000 euros, gerando uma dinâmica de benefício mútuo entre comerciantes e consumidores.

Os empresários com estabelecimentos situados no concelho da Ribeira Brava interessados em integrar a iniciativa podem formalizar a sua adesão através do formulário disponibilizado pela autarquia (https://me-l.co/u8fvui0n), ou presencialmente, nas instalações da Câmara Municipal.