É verdade que a Madeira tem a esperança de vida mais baixa do País?

A esperança de vida dos madeirenses continua abaixo da média nacional. Mas será a Madeira a região de Portugal onde se vive menos tempo?

Fomos verificar os números oficiais e, segundo as tábuas de mortalidade divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), relativas ao triénio 2023-2025, a esperança de vida à nascença na Região Autónoma da Madeira é de 80,06 anos.

O valor fica 1,79 anos abaixo da média nacional, estimada em 81,85 anos. Ainda assim, não é o mais baixo do País.

Essa posição pertence à Região Autónoma dos Açores, onde a esperança de vida à nascença se situa nos 78,69 anos.

Significa isto que, de acordo com as estimativas oficiais, a esperança de vida na Madeira é 1,37 anos superior à registada no arquipélago açoriano.

Onde se vive mais tempo em Portugal?

No extremo oposto encontra-se a região Norte, que apresenta a esperança de vida mais elevada do País, com 82,31 anos. A diferença em relação à Madeira é de 2,25 anos e, face aos Açores, chega aos 3,62 anos.

Os dados mostram ainda que a esperança de vida na Madeira tem vindo a aumentar. Comparativamente ao triénio anterior, 2022-2024, o indicador regional cresceu 0,49 anos, o equivalente a aproximadamente seis meses.

A evolução foi mais expressiva entre os homens, cuja esperança de vida aumentou cerca de sete meses, enquanto entre as mulheres o crescimento rondou os quatro meses.

Actualmente, a esperança de vida à nascença dos homens na Madeira está estimada em 76,83 anos, enquanto a das mulheres atinge os 82,68 anos, uma diferença próxima dos seis anos.