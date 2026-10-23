Exposição internacional reúne 1700 aves de seis países no Funchal

Cerca de 1700 aves e 128 participantes, provenientes de seis países, estão reunidos na segunda edição do MIBE C.O.M. – Madeira International Bird Exhibition, que decorre entre hoje e domingo, no Pavilhão dos Trabalhadores, em Santo António, no Funchal.

Organizado pela Associação Ornitológica da Madeira (AOM), em conjunto com a FONP e sob a égide da COM, o certame conta com exemplares de Portugal, Bélgica, Países Baixos, França, Espanha e Itália. A avaliação das aves esteve a cargo de um painel internacional de juízes de Portugal, Itália, Alemanha, Espanha e Bélgica.

O belga Raf Schoonvliet foi um dos grandes destaques da exposição, ao conquistar o título de Campeão Internacional e o prémio Best in Show Individual, com um Diamante Babete Bico Preto, classificado com 94 pontos. O título internacional foi decidido por desempate com o madeirense Tiago Abreu, que se sagrou Campeão da Madeira e venceu o Troféu Fábrica do Ribeiro Sêco.

O segundo lugar internacional coube a Tiago Abreu, enquanto Paulo Pimenta alcançou a terceira posição.

Na competição regional, Renato Carvalho ficou em segundo lugar e Daniel Bruno Velosa de Sousa em terceiro. Já o prémio Best in Show Equipa foi atribuído a Cândido Sousa, com uma Ágata Topázio.

A exposição distinguiu ainda os melhores exemplares por secção. Jorge Silva venceu nos canários de cor, Libertino Diniz nos canários de porte, Raf Schoonvliet nos exóticos, Rafael Silva na fauna, Luís Gomes no periquito ondulado, Nuno Cruz nos agapornis, Vítor Lamas nos psitacídeos e Pierre Hebbo nas rolas.

Entre os prémios especiais, Carlos Gouveia conquistou os três galardões Gloster, enquanto Libertino Diniz arrecadou os quatro prémios Lizard. Foram igualmente distinguidos outros criadores, numa edição que conta com a participação de clubes ornitológicos nacionais e de um painel internacional de especialistas.

O MIBE 2026 decorre até domingo e está aberto ao público no Pavilhão dos Trabalhadores, em Santo António, constituindo uma oportunidade para conhecer a diversidade de espécies e o trabalho desenvolvido pelos criadores nacionais e estrangeiros.