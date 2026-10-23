República garante 50% do novo hospital da Madeira mesmo com aumento dos custos

O Governo da República vai manter o financiamento de 50% do custo do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, apesar do aumento dos encargos com a construção.

A garantia foi dada, esta sexta-feira, pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, em resposta ao deputado do JPP Filipe Sousa, durante uma audição no âmbito da apreciação ao Orçamento do Estado para 2027, na Assembleia da República.

Your browser does not support the audio element. Declaração de Joaquim Miranda Sarmento

"Os custos subiram, o Governo irá aprovar uma nova resolução de Conselho de Ministros em breve, mantendo o financiamento de 50% do custo do novo hospital", afirmou o governante.

Albuquerque garante que o Estado vai assegurar 50% do financiamento do novo hospital Presidente do Governo Regional afirma que a comparticipação nacional será actualizada em função do custo final da última fase da obra

A declaração surgiu depois de Filipe Sousa questionar o ministro sobre a verba destinada ao investimento, alertando para a ausência de uma percentagem ou montante expressamente identificado na proposta orçamental.

Na mesma resposta, o ministro confirmou a manutenção de cerca de 80 milhões de euros para a Madeira, no âmbito da compensação do Fundo de Coesão, e de 82 milhões de euros destinados à redução da dívida comercial da Região em 2027.