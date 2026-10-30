Vários locais do país vão iluminar-se de roxo para alertar para os riscos sísmicos

Mais de 40 locais de 15 distritos do país vão iluminar-se de roxo na noite de sábado para domingo, 31 de Outubro para 1 de Novembro, para sensibilizar a população para os riscos sísmicos, segundo o Quake - Museu do Terramoto de Lisboa, promotor da campanha.

A campanha de cariz cívico, promovida pelo Quake e o Movimento "Recordar 1755", visa preservar a memória do grande terramoto, que causou milhares de mortos, e sensibilizar para a importância da preparação sísmica.

Em comunicado, o promotor adianta que na noite de sábado para domingo espaços emblemáticos do país vão iluminar-se de roxo, a cor simbólica da iniciativa e às 09:40 de domingo, hora do terramoto de 1755, corporações de bombeiros e embarcações no Tejo "irão juntar-se num coro de sirenes".

"Entre os espaços que se associam à iniciativa encontram-se alguns dos locais mais simbólicos do património histórico, cultural e religioso português, como a Praça do Comércio, a Sé de Lisboa, o Cristo Rei, a Casa da Música no Porto, o jardim das Portas do Sol em Santarém e a Fortaleza de São João Baptista em Angra do Heroísmo", indica o Quake em comunicado.

A iniciativa conta com o apoio de autarquias de todo o país, a Liga dos Bombeiros Portugueses, a Transtejo Soflusa e a Associação Portuguesa de Seguradores.

Ricardo Clemente, fundador do movimento e do museu Quake, disse, citado na nota, que a "adesão crescente de entidades e municípios de norte a sul do país confirma a importância de preservar a memória de 1755 e de a transformar numa mensagem de prevenção".

"Ver o Movimento 'Recordar 1755' chegar a tantos pontos do país mostra que esta causa é capaz de unir comunidades em torno de uma memória comum. Cada monumento iluminado representa uma homenagem às vítimas, mas também um compromisso coletivo com um país mais consciente e preparado", referiu.

Em 2024, a iniciativa esteve concentrada em Lisboa e, em 2025, chegou a cinco distritos.

Em 2026, a adesão estendeu-se a 70% dos distritos e regiões autónomas do território nacional.

No dia 01 de novembro de 1755, pelas 09:40, um intenso terramoto atingiu a cidade de Lisboa, destruindo a maioria dos seus edifícios, ruas e praças.

Ao terramoto seguiu-se um tsunami com ondas de cerca de cinco metros de altura vindas do rio Tejo, que inundaram a zona ribeirinha da cidade, aproximadamente até à zona onde hoje se situa o Arco da Rua Augusta.

Simultaneamente, deflagraram inúmeros incêndios, originados pelos fogões nas casas e pelos candelabros nas igrejas. Estima-se que morreram entre 10.000 a 90.000 pessoas.

Paços do Concelho do Funchal de roxo

O edifício da Câmara Municipal do Funchal adere à iniciativa, uma cor que até nem é estranha pois está na sua bandeira, sendo apresentado no portal desta forma:

"Situado no coração do Funchal, o edifício dos Paços do Concelho é um importante marco histórico e arquitetónico da cidade. Construído em 1758 para servir de residência ao Conde de Carvalhal, passou posteriormente por diferentes ocupações, tendo sido adquirido pela Câmara Municipal em 1883.

As obras de remodelação realizadas ao longo do tempo, nomeadamente em 1940, contribuíram para preservar o seu valor patrimonial e definir a imagem que apresenta atualmente. Entre os elementos de maior destaque encontram-se o pátio interior com um jardim decorado com azulejos de Batisttini e o chafariz com a escultura em mármore de 'Leda e o Cisne', datado de 1880.

Atualmente, o edifício acolhe os serviços municipais e pode ser visitado pelo público, permitindo conhecer de perto a história e a riqueza arquitetónica deste espaço emblemático."