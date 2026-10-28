Protecção Civil alerta para chuva forte e pede reforço das medidas preventivas

O Serviço Regional de Protecção Civil está a alertar a população para o agravamento das condições meteorológicas na Madeira, a partir dos próximos dias, apelando ao reforço das medidas preventivas perante a possibilidade de períodos de precipitação forte.

Tal como o DIÁRIO noticiou na sua edição impressa de hoje, a Madeira poderá registar chuva por vezes forte a partir de sábado, em especial na vertente sul e nas terras altas, existindo também a possibilidade de trovoada na segunda-feira, dia 2 de Novembro.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), até sexta-feira, são esperados períodos de céu muito nublado, com precipitação geralmente fraca, sobretudo na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

A situação deverá agravar-se durante o fim-de-semana, com a aproximação e passagem de ondulações frontais associadas a uma região depressionária a noroeste da Madeira. O IPMA considera, contudo, ainda prematuro antecipar a eventual emissão de avisos meteorológicos para a chuva.

Risco de inundações e derrocadas

Perante este cenário, a Protecção Civil alerta para os riscos associados à precipitação intensa, nomeadamente cheias rápidas, inundações, movimentos de massa e queda de materiais.

Entre as recomendações deixadas à população, o serviço aconselha a limpeza de caleiras, sarjetas e sistemas de drenagem, sempre que tal possa ser feito em segurança, bem como a remoção de objectos que possam obstruir o escoamento das águas. É também recomendada a fixação ou recolha de estruturas e objectos no exterior das habitações que possam ser arrastados pelo vento ou pela água.

Na estrada, a Protecção Civil apela aos condutores para que evitem atravessar estradas inundadas, linhas de água ou zonas de enxurrada, assim como circular ou estacionar em locais historicamente vulneráveis a inundações e derrocadas. É ainda aconselhada atenção redobrada nas estradas de montanha e nas zonas de encosta, devido à possibilidade de queda de pedras e árvores.

Agitação marítima até ao início de Novembro

Também a agitação marítima deverá merecer atenção nos próximos dias. Segundo as previsões divulgadas pela Protecção Civil, a costa norte da Madeira e o Porto Santo poderão registar ondas de norte/noroeste entre 1,5 e 2,5 metros.

Na costa sul da Madeira, as ondas deverão ser inicialmente inferiores a um metro, podendo atingir os dois metros no dia 2 de Novembro.

A Protecção Civil recomenda ainda que a população evite permanecer junto à orla costeira durante os períodos de maior agitação marítima e que respeite a sinalização, as interdições e as indicações das autoridades.

O serviço apela, por fim, ao acompanhamento regular das previsões e dos avisos meteorológicos do IPMA, bem como das comunicações oficiais.