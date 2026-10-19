'Azura' faz escala de 16 horas no Funchal

A navegar com 3.188 passageiros e 1.135 tripulantes, o navio cruzeiro 'Azura' chegou esta manhã ao Funchal para uma escala de 16 horas, agenciada pela Blatas.

O navio iniciou as manobras e atracagem pelas 6 horas, e vai ficar no Cais 2 do Molhe da Pontinha até às 22 horas. Está a realizar uma viagem de 15 noites entre La Valetta, Malta, e Santa Cruz de Tenerife, que vai ser a sua base de operações, até Março do próximo ano.

A viagem começou a 8 de Outubro, e já passou por Cartagena (Espanha), Tânger (Marrocos), Lanzarote e Santa Cruz de Tenerife (Canárias), de onde chegou esta manhã ao Funchal. Os próximos destinos são nas ilhas Canárias, Fuerteventura e depois La Palma, terminando a viagem a 23 de Outubro. O navio regressa ao Funchal a 26 de Outubro.

O Azura, navega com as cores da Carnival, através da P&O Cruises UK, tem 16 anos de mar, uma capacidade máxima para receber até 3.737 passageiros e 1.250 tripulantes, e custou cerca de 650 milhões de euros.

Amanhã, terça-feira, os portos regionais vão ter um dia muito movimentado, com duas escalas no Porto Santo (Hanseatic Spirit e Amadea) e outras duas no Funchal: Royal Clipper e Britannia.