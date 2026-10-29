Governadora do Distrito 1960 visita Rotary Clube do Funchal a 2 de Novembro

A governadora do Distrito 1960 do Rotary, Isabel Rosmaninho, estará no Funchal no próximo dia 2 de Novembro para uma visita oficial aos clubes rotários da ilha, com particular incidência no Rotary Clube do Funchal. O programa inclui encontros com representantes de entidades regionais, uma reunião com a direcção do clube e um jantar oficial no Hotel Meliá Madeira Mare.

A agenda começa às 10 horas, com uma visita ao Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, o juiz desembargador Paulo Barreto. Pelas 11h30, Isabel Rosmaninho será recebida pela presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal.

Durante a tarde, às 14h30, a governadora reúne-se com o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Carlos Rodrigues. O programa prossegue às 18 horas, no Hotel Meliá Madeira Mare, com um encontro com o corpo directivo do Rotary Clube do Funchal.

Segundo o clube, esta visita oficial constitui uma oportunidade para a governadora conhecer de perto a actividade desenvolvida, acompanhar os projectos em curso e debater com os membros as prioridades e os desafios da acção rotária. A iniciativa pretende também reforçar os laços de companheirismo e o compromisso de trabalho conjunto em benefício das comunidades.

A visita culmina com um cocktail, previsto para as 19 horas, seguido do jantar oficial, com início marcado para as 20h00. Durante o jantar, Isabel Rosmaninho fará uma intervenção dirigida aos membros e convidados do Rotary Clube do Funchal.

A deslocação decorre sob o mote rotário deste ano, 'Crie Impacto Duradouro', e tem como referência o princípio que orienta a acção do movimento: 'Dar de si antes de pensar em si'.