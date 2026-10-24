Slalom na Avenida e pódio fecham Rally Madeira Legend 2026

O Rally Madeira Legend 2026 chegou ao fim ao final da tarde deste sábado, no Funchal, com um slalom demonstrativo na baixa da cidade, seguido da subida ao pódio dos vencedores.

A prova, organizada pelo Club Sports da Madeira, decorreu desde quinta-feira e destinou-se a viaturas Legend Históricas, Spirit, Show e Open. Foi uma nova aposta num evento que recupera os carros que fizeram as delícias dos espectadores e adeptos do automobilismo nos primeiros anos do Rali Vinho da Madeira no Campeonato da Europa.

O slalom, de carácter demonstrativo e sem influência nos resultados, animou as avenidas Sá Carneiro e Calouste Gulbenkian e as rotundas Brito Câmara e Sá Carneiro. Seguiu-se a cerimónia de entrega de prémios.

Rui Pinto, ao volante de um Ford Focus WRC e navegado por Rubina Gonçalves, foi o vencedor da prova. O italiano Renato Travaglia, num BMW M3, terminou em segundo, e João Martins, num Citroën Saxo, completou o pódio.