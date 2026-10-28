Montenegro falou com Sánchez e ainda não tem detalhes sobre nacionalidade de vítimas

O primeiro-ministro disse hoje que já transmitiu ao presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, as condolências e solidariedade de Portugal, bem como disponibilidade para colaborar com as autoridades espanholas no contexto do acidente ferroviário em Toledo.

Luís Montenegro falava aos jornalistas no Parlamento, na pausa para almoço do segundo dia do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2027, ladeado por todos os ministros.

Questionado se já tem informação sobre se há vítimas portuguesas entre os mais de 60 mortos confirmados, o chefe do Governo disse não ter ainda detalhes.

"Não temos ainda detalhes, como sabem estivemos também empenhados no debate que ocorreu esta manhã aqui na Assembleia da República, mas temos todas as nossas equipas setoriais e também as entidades portuguesas a diligenciar e a dialogar com os seus congéneres espanhóis", afirmou.

Montenegro disse que já falou com o presidente do Governo de Espanha, a quem transmitiu, em nome do executivo e do povo português, "toda a solidariedade, as condolências para com as famílias e vítimas mortais e o desejo de que aqueles que se encontram feridos possam recuperar o mais rapidamente possível".

"Também aproveitei a ocasião para reiterar a manifestação da nossa disponibilidade para poder colaborar, cooperar naquilo que for entendido como necessário por parte das autoridades espanholas", disse.

Segundo o primeiro-ministro, tal colaboração pode passar por apoiar com "técnicos ferroviários para avaliação da situação e reposição da normalidade na rede ferroviária em Espanha", quer com equipas da proteção civil ou com equipas sociais de apoio psicológico.

"Tudo aquilo que for entendido como relevante. As autoridades portuguesas e todos os departamentos estão já em contacto direto com os seus congéneres do lado de lá da fronteira para podermos, de alguma maneira, ultrapassar mais esta tragédia que a todos nos toca muito profundamente", disse.

O Governo português já tinha anunciado que disponibilizou a Espanha apoio no contexto do acidente ferroviário de Toledo, através de serviços de entidades como a CP ou as Infraestruturas de Portugal.

Em comunicado, o gabinete do ministro Miguel Pinto Luz referiu que o Ministério "disponibilizou os serviços das entidades competentes na sua área, Infraestruturas de Portugal, CP -- Comboios de Portugal, Gabinete de Prevenção e Investigação em Acidentes Ferroviários".

O número de mortos na colisão entre dois comboios, ocorrida hoje em Urda (Toledo), subiu para 64, adiantaram fontes do Governo de Castilla-La Mancha, poucos minutos antes das 14:00 locais (13:00 em Lisboa).

Segundo o presidente do governo regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o número de vítimas aumentou depois de os serviços

A colisão provocou, para já, mais de 80 feridos, 15 deles em estado muito grave, acrescentou.