PM espanhol desloca-se ao local do acidente ferroviário

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, desloca-se hoje ao local do acidente ferroviário ocorrido na localidade de Urda, em Toledo, para se inteirar dos pormenores do incidente e da evolução da situação.

O executivo espanhol informou que Sánchez pretende também apoiar o trabalho das equipas de emergência e manifestar a sua solidariedade às pessoas afetadas pelo acidente e aos seus familiares.

Pelo menos 64 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, com diferentes graus de gravidade, em consequência do acidente ferroviário ocorrido esta manhã na linha de comboios de alta velocidade Madrid-Sevilha, na zona de Urda, Toledo, segundo o presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

A prioridade, afirmou o Governo, é atender as vítimas e garantir a máxima coordenação entre as diferentes esferas administrativas.

Sánchez suspendeu a sua agenda do dia após ter tido conhecimento das primeiras informações sobre o acidente, sendo que os seus ministros fizeram o mesmo.

Ao longo de toda a manhã, o chefe do Governo espanhol manteve contacto com o ministro dos Transportes, Óscar Puente, e com o presidente de Castela-La Mancha, Emiliano García-Page, para ser informado sobre os pormenores do acidente.

Numa mensagem na rede social X, o primeiro-ministro espanhol manifestou a sua consternação, enviando o seu carinho, solidariedade e apoio a todas as vítimas e aos seus familiares.

Já o rei Felipe VI cancelou a sua agenda institucional prevista até quinta-feira, após o acidente ferroviário em Toledo.

Segundo informou a Casa Real, o monarca suspendeu a sua presença hoje no concerto comemorativo do 150.º aniversário do nascimento do músico Pau Casals, em Madrid.

Também não comparecerá, na quinta-feira, no encerramento institucional do World Infrastructure Forum (WIF), em Madrid --- evento que também constava da sua agenda.