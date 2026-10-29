Santa Cruz decide sobre classificação da casa de Lourdes Castro

A Câmara Municipal de Santa Cruz vai discutir e votar, na reunião desta quinta-feira, a proposta relativa à conclusão da audiência prévia e à abertura do procedimento de classificação da casa e jardim de Lourdes Castro como Conjunto de Interesse Municipal. A iniciativa dá continuidade ao processo anunciado pela autarquia no início de Setembro, com o objectivo de assegurar a protecção patrimonial da propriedade situada no Caniço, onde a artista madeirense viveu e trabalhou com Manuel Zimbro.

A classificação pretendida abrange não apenas a residência, construída em 1986, mas também o jardim, as construções tradicionais, os muros, as levadas e outros elementos paisagísticos que integram a propriedade de 12.330 metros quadrados. O procedimento assume particular relevância após a aquisição do imóvel pelo Governo Regional, pelo montante de 3 milhões de euros. Aquela propriedade esteve à venda por 4,1 milhões de euros. A protecção patrimonial permitirá condicionar eventuais intervenções que possam descaracterizar o conjunto.

A intenção de classificar a casa e o jardim já tinha merecido o apoio do PSD, embora o vereador Saturnino Sousa tenha criticado, em Setembro, a demora da autarquia em avançar com o processo. Também o CDS anunciou uma iniciativa parlamentar destinada a promover a negociação da compra do imóvel pelo Governo Regional, tendo em vista a sua transformação num espaço museológico. A proposta que hoje será apreciada pelo executivo municipal, na sua reunião semanal, agendada para as 9 horas, constitui mais uma etapa no processo de salvaguarda do legado de Lourdes Castro, falecida em Janeiro de 2022.

Mas há mais a ter em conta na agenda desta quinta-feira, dia 29 de Outubro.

Agenda

09h00 - Encontro 'Acessibilidade e Tecnologias de Apoio na Educação', a ter lugar na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes

10h00 - celebração do magusto, no âmbito da estratégia alimentar SEMEAR Funchal, na Escola Professor Eleutério de Aguiar.

11h30 – o eurodeputado açoriano Paulo do Nascimento Cabral visita a Madeira, reunindo-se com diferentes entidades, nomeadamenteo secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel; com a Cooperativa de Pesca do Arquipélago da Madeira (Coopesca) e com a Coordenadora Regional MAR 2030, Emília Alves (às 12 horas); às 14h30 reúne-se com os coordenadores da Expedição Madeira Ocean 2026, a bordo do Navio Santa Maria Manuela; às 15h30, com a presidente dos Portos da Madeira, Paula Cabaço; e com a Arditi e uma visita ao Observatório Oceânico da Madeira, às 17h30.

16h00 - inauguração da exposição 'Rituais de Passagem: A MORTE', que dá a conhecer a evolução das práticas e tradições associadas à morte na sociedade madeirense, no Museu Etnográfico da Madeira.

16h30 - cerimónia de entrega do prémio relativo ao concurso 'Cidadania Sénior - A Madeira na Europa', no Espaço IDEIA, da Assembleia Legislativa da Madeira.

18h00 - o PCP promove mais um buzinão contra o aumento do custo de vida, em São Martinho.

19h00 - 'Assassinados pela polícia na Revolta do Leite', Centro Cultural Anjos Teixeira , com Edgar Silva, que abordará a revolta popular de 1936.

Efemérides

1863 - É fundada a Cruz Vermelha, movimento internacional para "proteção aos feridos e doentes de guerra", lançado por Henri Dunant.

1888 - É assinada, em Constantinopla, a Convenção do Canal do Suez.

1929 - Terça-feira Negra. "Crash" na Bolsa de Nova Iorque. Numa só sessão transacionam-se 16,3 milhões de ações e as perdas sobem aos 100 mil milhões de dólares. O sobressalto do dia 24 transforma-se na Grande Depressão.

1936 - As autoridades portuguesas colocam em funcionamento o campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, com a chegada dos primeiros 152 presos políticos.

Foto DR/Arquivo

1963 - Começa o julgamento de Nelson Mandela, líder do ANC, na África do Sul.

1969 - É enviada a primeira mensagem de correio eletrónico ("email"). Leonard Kleinrock, investigador da Universidade da Califórnia, envia a mensagem "LO" para um seu colega, Douglas Engelbart. Leonard queria escrever "LOGIN" mas o sistema foi abaixo a meio.

1983 - Marcha pela paz, contra a instalação de novas armas nucleares na Europa, em Lisboa.

1985 - Aníbal Cavaco Silva é indigitado, pela primeira vez, primeiro-ministro e convidado a formar o X Governo Constitucional.

Foto Arquivo

1993 - Sete pessoas morrem e cerca de 200 ficam desalojadas devido a um aluvião no Funchal.

2001 - A Conferência do Clima das Nações Unidas (ONU), em Marraquexe, Marrocos, aprova a aplicação do protocolo de Quioto.

2004 - Assinatura, em Roma, Itália, do Tratado Constitucional da União Europeia, pelos representantes de 25 países.

2008 - Um violento sismo, com uma magnitude de 6,2, abala de madrugada o sudoeste do Paquistão, perto da fronteira com o Afeganistão, fazendo mais de 300 mortos, sepultados sob os escombros das casas de adobe, e milhares de desalojados.

2009 - Tratado de Lisboa. Os líderes europeus, reunidos numa cimeira em Bruxelas, aceitam as exigências do Presidente da República Checa, Vaclav Klaus, quanto a uma exceção para o país na aplicação da Carta de Direitos Fundamentais, abrindo caminho à entrada em vigor do Tratado, numa altura em que o Tribunal Constitucional checo ainda está a avaliar a conformidade do Tratado com a Lei Fundamental do país.

2018 - Um Boeing 737 MAX 8 ao serviço da companhia indonésia de baixo custo Lion Air despenha-se no mar, ao largo de Java, com 189 pessoas a bordo.

2024 - As inundações em Espanha, uma "gota fria" ou DANA, como é conhecida em Espanha uma "depressão isolada em altos níveis", a maioria no interior da região de Valência, deixam cerca de 237 mortos e as autoridades locais calculam danos de 17.300 milhões de euros.

António Sérgio foi perseguido pela Ditadura de Salazar, que o expulsou de Portugal. , Foto Arquivo

Pensamento do dia