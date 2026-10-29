A notícia que faz a machete da edição do seu DIÁRIO desta quinta-feira dá conta de que faltam motoristas. A Horários do Funchal precisa de mais 43 condutores para garantir as carreiras. O acesso à profissão pode custar mais de 3.000 euros e é um dos problemas do recrutamento. Paralelamente, o transporte de mercadorias é mais atractivo.

Limpeza e obras nas ribeiras assumem destaque com uma foto em quase toda a capa. Desde o início do ano foram realizadas 45 intervenções e o Governo prevê investimentos para diminuir os riscos de aluviões.

Sobre as 500 Maiores, João Rui Ferreira é o orador convidado. O Secretário de Estado da Economia vem à Madeira representar o primeiro-ministro.

Nas breve, saiba que os ‘souvenirs’ perdem 20% de receita nos miradouros e que Câmara de Lobos aprova construção de 42 habitações.

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Bom dia, com boas leituras!