Número de mortes em Espanha sobe para 64

O número de mortos na colisão entre dois comboios, ocorrida hoje em Urda (Toledo), subiu para 64, adiantaram fontes do Governo de Castela-La Mancha, poucos minutos antes das 14:00 locais (13:00 em Lisboa).

Segundo o presidente do governo regional de Castela-La Mancha, Emiliano García-Page, o número de vítimas aumentou depois de os serviços de emergência que trabalham no local terem conseguido aceder aos vagões do comboio da empresa privada Iryo.

A colisão provocou, para já, mais de 80 feridos, 15 deles em estado muito grave, acrescentou.

Segundo dados oficiais, viajavam 397 pessoas num dos comboios (um AVE, da empresa pública Renfe) e 147 no outro, da Iryo.

Os 15 feridos muito graves, adiantou García-Page, foram transportados para os hospitais.

A colisão ocorreu pouco antes das 09:00 locais (08:00 em Lisboa) e estão no local bombeiros e outros meios de proteção civil e emergência, segundo o serviço de emergências 112.

De acordo com a empresa Adif, que gere as infraestruturas ferroviárias, o acidente envolveu dois comboios de alta velocidade que faziam ligações entre Madrid e Sevilha, no sul do país.

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, assim como vários ministros, cancelaram a agenda pública de hoje por causa do acidente.