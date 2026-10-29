Nuvens e alguma chuva nas previsões do tempo para hoje

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado e a ocorrência de chuva ou aguaceiros, em especial nas terras altas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperado vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante Sul.

No Funchal, conte, igualmente, com períodos de céu muito nublado e com a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros a partir da tarde.

Na capital madeirense, o vento será, em geral, fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante Sul.

No mar, o IPMA aponta para ondas de Noroeste com 2 a 2,5 metros, na costa Norte, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão do quadrante Sul com 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.