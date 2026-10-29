Rússia abateu hoje o número mais elevado de drones numa noite

As autoridades russas anunciaram hoje que abateram na última noite mais de 1.200 drones ucranianos, o número mais elevado registado desde o início da guerra, numa noite.

O ministério da Defesa russo indicou em comunicado, publicado nas redes sociais, que os sistemas de defesa antiaérea destruíram 1.214 drones sobre várias regiões do país, incluindo a região de Moscovo.

The Russian K-8 "Dvushka" drone is reportedly being used as an interceptor drone against long-range drones. The system had previously been observed in the grey zone and in territory controlled by Ukrainian forces, where it was reportedly used in a role similar to the Molniya-type one-way attack drone. The photos reportedly show an older version of the Dvushka previously displayed at an exhibition in Russia. Its use against other types of drones has not been independently confirmed. — Drone Wars (@Drone_Wars_) October 29, 2026

O presidente da Câmara da capital, Sergei Sobianin, detalhou que foram lançados 613 drones contra esta região, confirmando o abate de 231 nos arredores da cidade.

O Ministério russo reportou também novos ataques com drones contra infraestruturas portuárias e embarcações na Ucrânia, incluindo um ataque contra um navio "de dupla utilização que transportava uma carga militar para as Forças Armadas".

🇺🇦 Ukraine FPV RAMS A DRONE MID-AIR. LUHANSK. Interceptor slams a fixed-wing UAV in the sky — chase-cam, no escape vector. The war now kills other machines before they reach the trench. Who still thinks the air is empty? https://t.co/xUn6bKBj3j — Silent Politics◾️ (@silentpolitics1) October 29, 2026

A Força Aérea ucraniana informou que, durante a noite passada, abateu 97 dos 112 drones lançados pelas tropas russas.

Ao mesmo tempo, os militares ucranianos confirmaram impactos em sete pontos do país e, até ao momento, não há informações sobre vítimas ou danos decorrentes desta onda de ataques.

A Rússia lançou uma invasão em grande escala na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, depois de ter anexado a península da Crimeia em 2014.