CDU exige construção de estradas em duas freguesias do Funchal

A CDU levou dois grupos de moradores à reunião pública da Câmara Municipal do Funchal para reivindicar a construção de acessibilidades no Ribeiro Lavadouro, na freguesia de Santo António, e na Rua do Cabeço de Ferro, em Santa Maria Maior. Segundo a coligação, são problemas que se arrastam há vários anos, sem solução.

Relativamente ao Ribeiro Lavadouro, a CDU refere que o executivo municipal reconheceu a necessidade da intervenção e admitiu avançar com o processo para o início da obra. Contudo, a construção da estrada ainda não dispõe de verbas inscritas no orçamento camarário, estando, segundo os esclarecimentos prestados, a decorrer negociações com os moradores.

Para a coligação, as garantias apresentadas são insuficientes. A CDU exige que a intervenção seja contemplada no orçamento municipal e que os trabalhos avancem efectivamente. Os moradores, acrescenta, prometem manter-se mobilizados até à concretização da estrada.

Já quanto à Rua do Cabeço de Ferro, a CDU critica a posição assumida pelo executivo, que terá considerado impossível construir a acessibilidade reivindicada pelos residentes.

A coligação classifica esta resposta como "inaceitável", acusando a autarquia de desvalorizar as necessidades das populações, particularmente nas zonas altas do concelho.

A CDU garante que continuará a acompanhar ambas as reivindicações, defendendo maior investimento nas acessibilidades e uma distribuição mais equilibrada dos recursos municipais pelas diferentes localidades do Funchal.