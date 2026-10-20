Albuquerque defende construção em altura no Funchal

Miguel Albuquerque defende que determinadas zonas do Funchal devem ser aproveitadas para construir em altura, desde que não haja impacto paisagístico e estejam asseguradas as infra-estruturas necessárias.

"Há determinadas áreas onde nós podemos construir em altura", afirmou esta terça-feira, em Câmara de Lobos, à margem da entrega de 25 habitações no Ribeiro Real. Para o presidente do Governo Regional, a solução deve ser avaliada "não com demagogia, mas com bom senso".

Albuquerque considera que construir em altura pode maximizar a oferta habitacional em terrenos adequados, sem comprometer a paisagem. As declarações surgem no dia em que a Assembleia Legislativa discutiu uma petição que propõe limitar, como regra geral, a construção a dez pisos.