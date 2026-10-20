Albuquerque defende construção em altura no Funchal
Presidente admite edifícios altos em zonas sem impacto paisagístico
Miguel Albuquerque defende que determinadas zonas do Funchal devem ser aproveitadas para construir em altura, desde que não haja impacto paisagístico e estejam asseguradas as infra-estruturas necessárias.
"Há determinadas áreas onde nós podemos construir em altura", afirmou esta terça-feira, em Câmara de Lobos, à margem da entrega de 25 habitações no Ribeiro Real. Para o presidente do Governo Regional, a solução deve ser avaliada "não com demagogia, mas com bom senso".
Albuquerque considera que construir em altura pode maximizar a oferta habitacional em terrenos adequados, sem comprometer a paisagem. As declarações surgem no dia em que a Assembleia Legislativa discutiu uma petição que propõe limitar, como regra geral, a construção a dez pisos.