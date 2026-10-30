PSP regista 76 acidentes numa semana

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou 76 acidentes de viação na Região Autónoma da Madeira, entre 23 e 29 de Outubro. Do total de ocorrências resultaram 20 feridos ligeiros e um ferido grave. Não houve vítimas mortais.

As colisões foram a tipologia mais frequente, com 55 registos, seguindo-se 18 despistes e três atropelamentos.

O Funchal concentrou o maior número de acidentes, com 31, seguido de Santa Cruz, com 14, e Câmara de Lobos, com nove. Ribeira Brava contabilizou seis ocorrências, Calheta cinco, Santana quatro, Machico três, São Vicente duas e Ponta do Sol e Porto Santo um cada. No Porto Moniz não foram registados acidentes.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP deteve 17 pessoas por crimes rodoviários. Nove foram detidas por condução em estado de embriaguez e quatro por condução sem habilitação legal.

As restantes quatro detenções deveram-se a crimes de desobediência, relacionados com a recusa em efectuar testes de álcool ou de despistagem de substâncias psicotrópicas, a condução de veículo apreendido e o incumprimento da proibição de conduzir após um teste de alcoolemia positivo.

Os dados divulgados pelo Comando Regional da Madeira são provisórios, uma vez que existem acidentes que são participados à PSP em data posterior ao envio da informação estatística.