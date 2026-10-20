JPP não quer construção em altura como regra

Luis Martins (JPP) considerou relevante o debate ser iniciado na Assembleia Legislativa da Madeira, pois a petição levanta questões que exigem debate publico e fundamentado.

O deputado alertou para a falta de demonstração de que a construção em altura resolve o problema da habitação, e que a mesma levanta questões sobre a capacidade das infra-estruturas existentes.

O JPP diz que as políticas de habitação devem, entre outros, privilegiar a reabilitação urbana.

No entanto, o JPP não é por princípio contra a construção em altura, desde que devidamente circunscritas e fundamentadas. Mas não defende ao construção em altura como regra.