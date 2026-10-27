Líder de coligação diz que partidos árabes não podem ser ignorados

O líder da Lista Conjunta, coligação que junta vários partidos árabes, afirmou hoje que as projeções das eleições em Israel apontam para um resultado histórico das forças políticas árabes e mostram que estas "não podem ser ignoradas".

O presidente da Lista Conjunta (que junta os partidos Jadash, Taal e Balad), Yusef Yabarin, afirmou que hoje foi "um dia histórico", face às projeções das eleições legislativas, que apontam para um resultado memorável para as formações árabes, com um possível recorde de lugares no parlamento israelita (Knesset).

O líder da coligação afirmou que os partidos árabes tornaram-se numa força "que não pode ser ignorada" e que tem de ser tida em conta para construir o futuro do país.

"A cidadania pronunciou-se e depositou a sua confiança em nós, de forma inequívoca. A nossa mensagem é clara e contundente: o Governo de derramamento de sangue deve ir embora", disse o líder da coligação, num comunicado divulgado por aquela força política.

De acordo com as projeções, o partido Ra'am poderá obter sete lugares no Knesset, enquanto a Lista Conjunta deverá obter 10 ou 11 lugares, de acordo com as primeiras estimativas.

Desta forma, estes partidos poderão praticamente duplicar o resultado de 2022 e batem também o melhor resultado que tinha sido alcançado nas eleições de 2020, em que arrecadaram 15 lugares.

Caso este cenário se concretize, confirmam-se as análises políticas que destacavam o caráter determinante dos partidos árabes para a formação do Governo.

O sucesso dos partidos árabes poderá permitir-lhes definir o próximo primeiro-ministro de Israel, mas, até hoje, ambos os blocos que disputam a liderança do país, o do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o do ex-chefe do Estado-Maior Gadi Eisenkot, recusaram-se a formar uma parceria com eles.

O resultado histórico destes partidos políticos está também patente na subida da participação nas principais cidades árabes.

Um dos saltos mais expressivos ocorreu em Umm al-Fahm, onde a participação atingiu os 75,7%, face aos 38,3% registados em 2022.

Outros exemplos notáveis registaram-se em Nazaré (norte), que passou de 48,3% em 2022 para 72,2% este ano; e Rahat (no deserto de Negev, a sul), que subiu de 60,6% para 82%.

Outras localidades árabes importantes registaram também percentagens muito elevadas, caso de Tamra (83,2%) e Sakhnin (86,8%) --- ambas no norte do país.

A participação final nas eleições legislativas israelitas de hoje atingiu os 77,7%, quase oito pontos acima da registada nas anteriores (2022) e a taxa mais elevada desde 2001, informou a Comissão Eleitoral Central.

Estas foram as primeiras eleições israelitas desde os ataques do movimento islamita Hamas contra o país em outubro de 2023.