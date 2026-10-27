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Homem ferido ao ser arrastado por onda na Praia Formosa

Banhista queixava-se de dores lombares e abdominais e dificuldades respiratórias

Praia Formosa
Praia Formosa, foto OD/arquivo

Um homem de 41 anos ficou ferido ao início da tarde desta terça-feira, depois de ter sido arrastado pela rebentação de uma onda na Praia Formosa, no Funchal.

O alerta foi dado às 13h21. Segundo foi possível apurar junto de fonte operacional, o homem terá sido apanhado pela rebentação de uma onda e projectado contra as pedras, onde bateu com as costas.

A vítima apresentava queixas na zona lombar e abdominal, bem como dificuldades respiratórias.

Para o local foram mobilizados dois operacionais dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, apoiados por uma ambulância. Após prestarem os primeiros socorros, os bombeiros transportaram o homem para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

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