Acampada de Lisboa decide não montar tendas junto ao parlamento esta noite

A organização da Acampada de Lisboa decidiu hoje que não irão ser montadas tendas junto ao parlamento, considerando que não existem condições de segurança no local, onde permanecem centenas de manifestantes que participaram no protesto pelo direito à habitação.

A decisão foi anunciada por Priscila Valadão pelas 23:00, em frente à Assembleia da República, acrescentando que o movimento irá continuar as ações regulares na praça do Rossio, a partir de quarta-feira.

Milhares de pessoas encheram desde o final da tarde o largo em frente à Assembleia da República, em Lisboa, e as ruas adjacentes, num protesto pelo direito à habitação, que juntou o movimento que organiza a Acampada de Lisboa, no Rossio, e a plataforma Casa Para Viver.