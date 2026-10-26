Líderes africanos felicitam Lula pela reeleição

Os presidentes da Nigéria, do Burundi, da Tanzânia e das Seicheles felicitaram hoje o Presidente do Brasil, Lula da Silva, pela reeleição e defenderam o fortalecimento das relações bilaterais e a intensificação da cooperação com o Sul Global.

O Presidente da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, valorizou a vitória "sem precedentes" de Luiz Inácio Lula da Silva e defendeu o impulso de interesses comuns "em África, América do Sul e em todo o Sul Global", dentro de uma "ordem mundial em rápida mudança".

"Estou ansioso por ampliar a cooperação nos domínios do comércio e do investimento, agricultura e segurança alimentar, energia, petróleo e gás, indústria transformadora, ciência e tecnologia, educação, aviação e intercâmbio cultural", indicou Tinubu num comunicado.

Na mesma linha, o chefe de Estado do Burundi, Évariste Ndayishimiye, atual presidente da União Africana (UA), expressou na sua conta na rede social X o desejo de que a cooperação com Lula ajude a "promover a solidariedade Sul-Sul para um mundo próspero, equitativo e sustentável".

Por seu lado, a Presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, felicitou Lula nas suas redes sociais, onde afirmou que espera reforçar as relações bilaterais e aprofundar a cooperação com o Brasil, além de lhe desejar "todo o sucesso no seu mandato renovado" e "paz e prosperidade contínuas para o povo brasileiro".

O Presidente das Seicheles, Patrick Hermione, também se manifestou e descreveu a vitória de Lula da Silva como uma "forte reafirmação da confiança que o povo brasileiro depositou na liderança do Presidente" e como "um testemunho do seu compromisso de sempre com a dignidade e o bem-estar dos cidadãos comuns".

Lula da Silva venceu com cerca de 51,7% a segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, contra Flávio Bolsonaro, e irá exercer o quarto mandato presidencial a partir do início do próximo ano.

Na segunda volta, disputada no domingo, o antigo operário e sindicalista, do Partido dos Trabalhadores (PT), conseguiu reverter, de forma inédita, a desvantagem da primeira volta, em que ficou em segundo lugar, atrás do filho de Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), disse que não reconhecia a derrota e que iria pedir a anulação das eleições, criticando a prorrogação do prazo de fecho das urnas por duas horas, decidida na sequência da denúncia de problemas nos transportes públicos que prejudicaram a mobilidade de eleitores.

O candidato do PL obteve 48,23% dos apoios, segundo dados referentes a 99,89% da contagem dos votos nas urnas, com uma participação próxima de 80,8%.

Lula da Silva está a terminar o terceiro mandato presidencial, para o qual foi eleito em 2022, quando derrotou o então Presidente em exercício, Jair Bolsonaro -- que atualmente cumpre prisão domiciliária por tentativa de golpe de Estado.

Os dois primeiros mandatos de Lula como Presidente da República do Brasil foram entre 2003 e 2011.

O Presidente brasileiro, que assumirá o seu quarto mandato em 05 de janeiro, tornou-se o primeiro Presidente na história do Brasil a ser eleito em quatro ocasiões diferentes.