Madeirense eleito melhor director-geral de hotelaria em África
Carlo Martins, responsável pelo Hotel Foya Branca, em Cabo Verde, venceu a categoria ‘General Manager of the Year’ nos Hospitality Awards Africa 2026
O madeirense Carlo Martins, director-geral do LAM Hotel Foya Branca, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, foi distinguido com o prémio ‘General Manager of the Year’, nos Hospitality Awards Africa 2026, que reconhecem profissionais e projectos do sector da hotelaria e turismo no continente africano.
Numa publicação nas redes sociais, Carlo Martins manifestou o orgulho pelo reconhecimento internacional, que considera o resultado de vários anos de dedicação à hotelaria.
“Há momentos na vida que nos fazem olhar para trás e perceber que todos os desafios, sacrifícios e obstáculos ultrapassados valeram a pena”, escreveu Carlo Martins.
O responsável, que deixou a Madeira em 2023 para prosseguir a carreira em África, dedicou o prémio à esposa, aos pais, à família e aos amigos, deixando também um agradecimento à LAM Hotels, à Flagworld e à equipa do Hotel Foya Branca.
“Este prémio também é vosso!”, sublinhou, reconhecendo o contributo dos profissionais com quem trabalha.
Carlo Martins agradeceu ainda ao embaixador de Portugal, Paulo Santos, por ter recebido a distinção em seu nome.
“Mais do que um reconhecimento individual, esta conquista demonstra que a dedicação, a perseverança e a confiança nas pessoas fazem a diferença”, considerou.
O prémio surge na sequência de outros reconhecimentos internacionais. Em Setembro, o madeirense integrou o ‘Top 50 Men in Hospitality & Tourism in Africa 2026’ e foi nomeado para a categoria ‘World’s Leading Sustainability Leader 2026’, dos World Sustainable Travel & Hospitality Awards, sendo o único português entre os cinco finalistas a nível mundial.
Esta última distinção, ainda por decidir, tem os vencedores anunciados a 9 de Dezembro, em Paris.