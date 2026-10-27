Reformados saem em defesa do direito à casa

A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Região Autónoma da Madeira (ARPIRAM) anunciou a sua adesão à manifestação pelo direito à habitação, promovida pelo movimento 'Porta a Porta', agendada para o próximo dia 14 de Novembro, às 11 horas, na Rua Fernão de Ornelas, no Funchal.

Em comunicado, a associação apela à participação dos seus associados e da população em geral, defendendo a necessidade de uma maior intervenção dos poderes públicos na resposta às dificuldades de acesso à habitação.

A ARPIRAM considera que a actual crise habitacional exige medidas mais abrangentes por parte dos governantes, alertando para os obstáculos que muitas famílias enfrentam para conseguir uma casa em condições dignas.

"A habitação não pode continuar a ser um bem de luxo, só para alguns", sustenta a associação, que defende o acesso à habitação como um direito universal e fundamental.

Para a estrutura representativa dos reformados e pensionistas, é necessário mobilizar a população e exigir políticas públicas capazes de responder a um problema que considera simultaneamente humano e social.

A associação entende ainda que a manifestação assume particular relevância no actual contexto regional, justificando, por isso, uma forte mobilização popular em torno da defesa do direito à habitação.