Governo dos EUA concederá visto a Flávio Bolsonaro que deixou o Brasil com esposa e filhas

O governo dos Estados Unidos concederá visto para o senador Flávio Bolsonaro (PL) permanecer no país, após deixar o Brasil, confirmou hoje a imprensa brasileira em fontes do Departamento do Estado.

Segundo um americano ligado ao governo de Donald Trump e uma pessoa próxima de Flávio, informou a Folha de S. Paulo, a operação para tirá-lo do Brasil contou com participação ativa do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

O visto também se estende a esposa de Flávio e as duas filhas do casal, que também deixaram o Brasil junto com o senador e ex-candidato presidencial.

A informação sobre a concessão de visto foi confirmada pela TV Globo, CNN Brasil e Folha de S. Paulo.

A possibilidade de Flávio sair do Brasil caso perdesse já tinha sido anunciada pelo seu irmão, Eduardo Bolsonaro, atualmente foragido da Justiça brasileira, e que mora nos Estados Unidos desde ano passado.

Em entrevista podcast "Louder with Crowder", Eduardo justificou a posição citando que Lula, durante debate presidencial na TV Band, no dia 18 de outubro, disse que Flávio perderia a imunidade caso não fosse eleito e que "teria problemas" por causa dos inquéritos.

A saída, hoje, ocorre um dia depois de Flávio ter sido intimado pela Polícia Federal, por ordem do juiz brasileiro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a entregar todos os passaportes que possui no prazo de 24 horas, o que não fez, além da proibição de deixar o Brasil.

A decisão de Moraes consta do processo em que Flávio e o seu amigo, o advogado Willer Tomaz, são investigados no STF por branqueamento de capitais, num suposto esquema que envolveria empresas de Tomaz e uma plataforma de apostas.

Ainda na segunda-feira, ou seja, um dia antes de deixar o país, Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais em que disse que nunca deixaria o Brasil, e que entregaria os seus passaportes às autoridades policiais.

A saída do parlamentar surpreendeu aliados políticos que disseram não saber do movimento de Flávio Bolsonaro, mas que defendiam ainda assim a atitude do senador ao afirmarem que ele é vítima de uma perseguição de Moraes e de Lula.

Ao celebrar hoje os seus 81 anos, Lula chamou "vergonhoso" o facto de Flávio ter deixado o Brasil em direção aos EUA e disse que "cidadão que sai escondido do seu país, é porque deve alguma coisa".

Atualmente, Flávio Bolsonaro é alvo de dois inquéritos no STF brasileiro por suspeita de branqueamento de capitais, entre eles estão as suspeitas envolvendo o financiamento do filme Dark Horse, uma cinebiografia do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.