Porto Santo com transportes públicos com maior conforto e amigos do ambiente

O secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas deslocou-se, hoje, ao Porto Santo para apresentar a nova marca da rede de transportes públicos da Região. Na ilha dourada está concessionada à CAM (Companhia de Autocarros da Madeira).

“Estamos empenhados em estruturar uma rede de transportes no Porto Santo”, garantiu Paulo Pereira, responsável pela CAM, que indica que os porto-santenses podem esperar “regularidade, conforto e uma mobilidade diferente nos próximos tempos”.

Pedro Fino indica que será no dia da Região que se dá este “marco na mobilidade terrestre dos madeirenses e porto-santenses”. “A nova rede SIGA irá permitir que nos desloquemos na ilha da Madeira e no Porto Santo com uma frota praticamente toda renovada e com uma nova imagem”, disse o governante, indicando que os concessionários vão adquirir 127 novos autocarros, sendo que a maioria já se encontra na Região.

Estes autocarros são mais inclusivos, mais amigos do ambiente e com características inovadoras. No caso do Porto Santo, nesta primeira fase os autocarros serão movidos a combustível fóssil, mas serão substituídos brevemente por dois autocarros eléctricos.

Os residentes no Porto Santo podem usar o seu título de transporte na Madeira e vice-versa. Este será um serviço único de transporte para as duas ilhas.