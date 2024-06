Aeroporto mais emocionante para aterrar no Mundo é o da Madeira

"O Funchal, na Madeira, assume o primeiro lugar como o aeroporto com a aterragem mais emocionante", anuncia uma nota de imprensa de uma empresa de comunicação britânica, a 'digital loft', tendo por base dados recolhidos do Youtube e calculados pela interacção na Internet.

Diz a nota que "o aeroporto, que se destaca pela sua envolvente em terreno acidentado e pela exposição a ventos laterais, obteve uma pontuação de 9,55/10", uma vez que "devido à complexidade da aterragem no Funchal, os pilotos necessitam de formação e certificação especiais, o que pode ajudar a explicar o interesse nas aterragens do aeroporto no Google com um total de 79.340 pesquisas", acrescenta.

Conforme se observa pelo quadro, o Aeroporto da Madeira, por estar "situado na extremidade da ilha com vista para o Oceano Atlântico, a pista, que teve de ser ampliada, tem vistas espectaculares, mas os pilotos enfrentam frequentemente condições meteorológicas desafiantes. Os desembarques no aeroporto acumularam 35 milhões de visualizações no YouTube", garante.

O trabalho realizado pelos amantes da aviação, nomeadamente os membros do Madeira Airport Spotting, tem contribuído para esta fama ao divulgar diariamente algumas destas operações. O aeroporto e as suas condições de aterragem fazem o trabalho principal. Um recente vídeo, numa página no Youtube que já tem mais de 410 mil subscritores, tem quase 2 milhões de visuzalizações.

"London Heathrow segue atrás em segundo lugar com uma pontuação de 8.79/10. O aeroporto, situado na capital inglesa, é famoso pela sua abordagem, que permite aos passageiros avistar de cima monumentos icónicos como o London Eye, o Rio Tâmisa e o Palácio de Buckingham", salienta. "Foi revelado que o aeroporto atraiu um total de 47.890 pesquisas no Google e é famoso por sua localização complexa, com os pilotos tendo que navegar em um dos espaços aéreos mais congestionados do mundo. Sobrevoando áreas densamente povoadas, o vídeo principal do pouso no aeroporto recebeu 5.900.000 visualizações no YouTube".

"Completando os três primeiros lugares está Queenstown, na Nova Zelândia, com uma pontuação de 8,64/10. A abordagem ao Aeroporto de Queenstown oferece vistas deslumbrantes dos Alpes do Sul, do Lago Wakatipu e da cordilheira Remarkables", explica ainda a nota. "Como resultado, o aeroporto obteve um total de 14.210 pesquisas no Google. O aeroporto tem uma pista relativamente curta em comparação com os principais aeroportos internacionais, aumentando a emoção dos pousos, já que os pilotos muitas vezes precisam circular na aproximação antes de um pouso íngreme. As visualizações no YouTube dos principais vídeos de pouso no aeroporto chegaram a 6.400.000".

Há ainda a registar que "o aeroporto do Rio de Janeiro, no Brasil, abriga o aeroporto com o vídeo de pouso mais visto, com impressionantes 47 milhões de visualizações"; "quatro aeroportos dos EUA fizeram os 10 pousos mais emocionantes: JFK de Nova York, São Francisco, Las Vegas e Orlando; os dados deste estudo foram compilados pelo Prime Casino.

Foto Arquivo/Aspress

Metodologia:

1. Uma lista inicial foi criada a partir de artigos confiáveis ​​em sites como CNN e Escape.

2. O código do aeroporto e o país foram inseridos para cada aeroporto.

3. As visualizações do YouTube foram coletadas inserindo o termo de pesquisa [nome do aeroporto] [desembarque], ordenadas pelas mais visualizadas e obtendo a contagem de visualizações do resultado principal. Resultados irrelevantes foram omitidos, como aeroporto incorreto, vídeos de decolagem ou simulações de computador.

4. Os dados de pesquisa foram coletados usando o Google Keyword Planner.