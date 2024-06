O Aeroporto da Madeira é o mais emocionante e perigoso do Mundo?

É raro o dia em que não sejam publicados imagens e vídeos do Aeroporto Internacional da Madeira, ilustrando especialmente aviões em manobras de aterragem. Os filmes das aproximações desafiantes correm mundo e agregam milhões de visualizações e de comentários – a esmagadora maioria – de pessoas sem qualquer conhecimento de aeronáutica. Muitos referem que o Aeroporto da Madeira é dos mais perigosos do Mundo ou mesmo o mais perigoso. Afirmações feitas sem qualquer suporte científico, baseado em estudos técnicos, que sustentem tal convicção.

“O Funchal, na Madeira, assume o primeiro lugar como o aeroporto com a aterragem mais emocionante", anunciou hoje uma empresa de comunicação britânica, a 'digital loft', tendo por base dados recolhidos do Youtube e calculados pela interacção na Internet.

Vamos a factos. As aterragens na Madeira podem ser “emocionantes”, devido ao vento que se faz sentir muitas vezes na parte leste da ilha e que provoca aterragens abortadas (borregos) e desvio das aeronaves para outros aeroportos, como é o caso do Porto Santo, Las Palmas, Tenerife ou mesmo regresso à origem. Os madeirenses já se habituaram às contingências que causam inconvenientes e muito se tem debatido sobre uma alternativa ao actual aeroporto, inaugurado em 1964 e que conta com uma pista de 2.781 metros, com capacidade para receber aeronaves de grande dimensão, como é o caso do Airbus A-340 ou A-330, que faz a ligação com Caracas.

Muitas aterragens previstas e não efectuadas prendem-se também exclusivamente com os limites de vento impostos pela entidade aeronáutica – a ANAC e que tem sido também alvo de muitas críticas e de debate. Os valores actuais foram determinados na década de 60 do século passado por um avião da II Grande Guerra Mundial. Ora, pilotos como Timóteo Costa, ex-comandante da SATA, com o maior número de aterragens na Madeira no currículo e 26 mil horas de voo já referiu por diversas vezes que aquelas limitações já não fazem sentido. Alega que a decisão de aterrar deveria caber exclusivamente ao comandante do avião, que tem ao seu dispor instrumentos mais modernos e rigorosos do que os existentes há 60 anos.

Para Timóteo Costa o Aeroporto da Madeira não é “perigoso”, exige sim maior perícia por parte da tripulação, devido aos ventos cruzados que se fazem sentir naquela zona de Santa Cruz.

Segundo o comandante, que refere que a Madeira tem o único aeroporto do Mundo com “limites obrigatórios” se deixar de haver limites e apenas recomendações, as 50 a 70% de aterragens que não são feitas actualmente "seriam feitas em plena segurança".

Timóteo Costa discorda totalmente da perigosidade da pista de Santa Catarina e adianta que o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo é "um brinquedo" se comparado com outros como o de Insbruck, Salzburgo, Gibraltar ou de La Palma.

ANAC

Quem mantém posição intransigente é a ANAC, que explica os motivos. A Autoridade Nacional de Aviação Civil refere ao DIÁRIO que após várias análises efectuadas, “concluiu-se que as mesmas não permitiram efectuar mudanças aos limites estabelecidos, pois sem novos instrumentos de avaliação e sem mais informação não é possível aprofundar a análise”. A principal medida identificada “será a implementação de um radar de banda X e um Lidar, que permitirão melhorar a segurança de pessoas e bens e potencialmente a operacionalidade e a confiança nacional e internacional dos passageiros e dos operadores”, relativamente ao Aeroporto Cristiano Ronaldo. Estes aparelhos servirão, explica a Autoridade Nacional, para “prestar mais informação em tempo praticamente real aos comandantes, melhorando assim a resposta da operação”. Por outro lado, atendendo a que cerca de 80% dos voos que divergem, por estarem fora dos limites de vento, dizem respeito a situações em que os ventos na aterragem estão apenas até 3 nós acima dos limites, “estes sistemas poderão vir a sustentar os estudos técnicos e científicos para uma eventual revisão dos actuais limites”. Deste modo, concluiu-se pela necessidade de adquirir os equipamentos em causa, que ficou à responsabilidade da NAV Portugal.

Novos equipamentos que ainda não foram instalados no Aeroporto da Madeira.

Um mito e um acidente

José Guedes, piloto e ex-comandante da TAP, fez para cima de 700 aterragens no Aeroporto da Madeira, quando a pista tinha apenas 1.600 metros. Ao DIÁRIO sublinha que dizer que a pista é das mais perigosas do Mundo é “um mito”. E explica: “Registou apenas um único acidente desde 1964 (em 1977). A sua intensa actividade desafia qualquer estatística. Note-se que quando este acidente ocorreu o último vento reportado pela torre de controle era ‘calmo’. Tratando-se de um aeroporto que exige um treino especial para os pilotos diria que isso até o torna mais seguro ainda”.

O trágico acidente, ocorrido em Novembro de 1977, causou mais de uma centena de mortos. O Boeing 727-200 da TAP não conseguiu parar e precipitou-se pela cabeceira da pista, na terceira tentativa para aterrar.

José Guedes insiste que naquela fatídica noite o vento soprava calmo e não esteve na origem da tragédia.

Para o piloto em todos os aeroportos do mundo a responsabilidade de aterrar ou “ir embora” compete apenas aos comandantes, excepto no Funchal. O que é para para si incompreensível.

Voltando à frase em análise neste fact check de que a Madeira tem o aeroporto mais “emocionante e perigoso do Mundo”, podemos concluir com segurança que tal não corresponde à verdade. Segundo os especialistas trata-se de uma pista desafiantes devido à imprevisibilidade do vento, mas não perigosa. Quanto a esta última classificação há, na Internet, aeroportos para todos os gostos, em diversos pontos do globo. É certo que a Madeira surge em quase todas as listas, mas nenhuma delas com cunho de uma entidade oficial ou de um piloto com experiência em voos para a Madeira.