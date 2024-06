“Temos trabalhado a uma só voz pelo Porto Santo”

“Percebe-se a ansiedade do momento político de trazer assunto políticos para esta Sessão Solene, mas hoje é o dia dos porto-santenses. O dia em que se festeja a resiliência de um povo que jamais se dará por vencido e que nos ensinou todos os dias a lutar por um futuro melhor.” Começou assim a intervenção do presidente da Câmara Municipal do Porto Santo na Sessão Solene do Dia do Concelho, que celebra hoje, 24 de Junho, 189 anos.

São quase três anos de trabalho do actual executivo camarário e Nuno Batista quis fazer um balanço daquilo que está para trás. “É com enorme orgulho que posso referir que dos 35 compromissos assumidos no nosso manifesto 20 se encontram cumpridos e os restantes em execução”, exalta. Para o autarca o “desafio é estar junto dos porto-santenses”, mencionando medidas como a manutenção do IMI no mínimo, criação do IMI familiar, devolução do IRS às famílias, apoio a estudantes universitários, criação do Fundo Social de Emergência, isenção da Derrama, requalificação urbana da ilha, e requalificação do património.

Focando o turismo, Nuno Batista refere que o paradigma mudou, após a aplicação de medidas como o a criação do subsídio de mobilidade para os residentes na Madeira, e a captação do mercado interno com a entrada das companhias aéreas de baixo custo para ligações ao continente português. Aproveitou para deixar um elogio ao secretário regional de Turismo e Cultura pelo trabalho desenvolvido neste âmbito da mobilidade aérea e não deixou passar o reparo à TAP: “Quando a operadora nacional continua a não querer olhar para as suas ilhas, outras companhias substituem”.

Ainda assim, destacar que “também no Inverno é preciso haver ligações a Portugal continental”, para contribuir para a continuada luta contra a sazonalidade. Uma luta que tem sido feita, também, através da aposta em eventos, “para trazer pessoas para o Porto Santo”. Para a diversificação da atractividade da ilha, Nuno Batista mencionou o golfe e avançou que “já deu entrada na Câmara Municipal o projecto para o aumento do Campo de Golfe do Porto Santo”.

O edil lembrou que o Município trabalhou, em 2022 e 2023, com os Orçamentos mais baixo da Câmara Municipal do Porto Santo, e que isso obrigou a uma “ginástica de oportunidades”, como aliás já havia referido ao DIÁRIO, no artigo que figura na edição impressa desta segunda-feira. “É fundamental continuarmos num caminho de captação de investimento, a relação com os grupos privados tem sido fundamental”, considerou.

“Sem o Governo nada disto tinha sido possível”

Nuno Batista que falou, também, em cooperação institucional e deixou claro que “sem o Governo Regional nada disto tinha sido possível”. Aproveitou a presença do presidente do Governo Regional para lhe deixar um agradecimento.



Muitas vezes se ouve ‘apenas o Governo faz obra’. Nunca mentimos, sempre assumimos que o trabalho a efectuar nestes quatro anos tinha um apoio muito importante do Governo Regional. Senhor Presidente, tem sido um gosto ver a sua dedicação à causa pública. Nunca falhou uma palavra daquilo que são os compromissos assumidos com o Porto Santo. Temos trabalhado a uma só voz, é um trabalho conjunto pelo Porto Santo e pelos porto-santenses. Nuno Batista



Em questões de âmbito mais local, contrapôs aqueles que “dizem que o Presidente da Câmara não ouve ninguém”. Nuno Batista afirma que o executivo camarário tem promovido a cooperação institucional com todos. “A oposição está aqui e sabe que mesmo com a maioria que temos, temos aceitado propostas que têm sido apresentadas pela oposição”, elucida.