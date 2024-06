Dama já ensaiam no Porto Santo

Os D.A.M.A., um dos grupos cabeça-de-cartaz das festas de São João, no Porto Santo, já se encontram na 'ilha Dourada' para preparar o concerto, marcado para as 22h30 desta quinta-feira, 20 de Junho.

A programação do São João, a grande festa do Verão porto-santense, iniciou-se na passada sexta-feira, 14 de Junho, com a promessa de 10 dias de animação, em três palcos distintos no centro da Vila Baleira.

O ponto alto são as Marchas Populares, no domingo, dia 23 de Junho.

Antes DAMA, Delfins e Matias Damásio actuam, respectivamente a 20, 21 e 22 de Junho, respectivamente.

Os festejos encerram na próxima segunda-feira, dia 24, mas até lá espera-se muitos turistas e locais passem pela ilha para celebrar o santo popular.