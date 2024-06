O Porto Santo "está confiante no amanhã"

A presidente da Assembleia Municipal do Porto pautou pela positiva a sua intervenção na Sessão Solene do Dia do Concelho, fazendo agradecimentos aos diferentes intervenientes da vida política do Município, dos deputados da Assembleia Municipal ao apoio do Governo Regional.

O que torna o Porto Santo tão singular é o cruzamento de uma memória de 600 anos e uma ilha que, com as suas fragilidades, tem vindo a modernizar-se nas últimas décadas. Os desafios têm sido vencidos, sob o olhar atento do Governo Regional, que tem permitido implementar mais desenvolvimento, mais crescimento e maior sustentabilidade aos munícipes do Porto Santo. Muito obrigado, presidente do Governo Regional, por continuar sempre a acreditar neste povo e na ilha do Porto Santo. Fátima Silva, presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo



Mencionou conquistas como a criação da Reserva Biosfera, e a promoção da cultura porto-santense através de, por exemplo, a criação da Casa Colombo – Museu do Porto Santo e dos Descobrimentos Portugueses, “que é motivo de grande orgulho para todos os porto-santenses”.

A presidente da Assembleia Municipal, “a casa de excelência do debate político”, deixou uma palavra de agradecimento aos deputados municipais das diferentes forças políticas, e ao deputado independente, “por manterem os plenários em clima político de respeito institucional, de debate e desenvolvimento numa conduta de respeito pelos princípios da democracia e da cidadania”.

Fátima Silva reconheceu que o executivo camarário liderado por Nuno Batista “tem tido uma tarefa difícil”, mas que “com dedicação e responsabilidade têm ultrapassado diversos desafios”. Ainda assim, lembra que “é necessário tempo para obtermos resultados, porque os primeiros quatro anos passam muito rápido”.

“Estou em crer que a população se encontra a escrutinar o trabalho desta grande equipa e saberá fazer a devida justiça, não pactuando com demagogias populistas”, aproveitou para mencionar.