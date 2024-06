Conheça o calendário para aquisição de passes de transporte público em Julho

A Secretaria Regional de Equipamentos e Insfraestruturas divulgou, hoje, o calendário para a aquisição de passes para o mês de Julho, dando seguimento ao novo sistema de bilhética integrada GIRO. Este sistema vai permitir a utilização em todos os transportes da rede SIGA.

Calendário:

I. Passes intermunicipais pagos (40 euros)

· Aos clientes que tenham entregue o formulário até ao dia 19/06/2024, inclusive, o novo cartão GIRO será entregue até ao dia 28/06/2024, e carregado com o novo sistema, de acordo com a seguinte calendarização:

o Formulários entregues até ao 11/06/2024 – os passes estarão disponíveis a partir do dia 21/06/2024;

o Formulários entregues até ao 12/06/2024 – os passes estarão disponíveis a partir do dia 24/06/2024;

o Formulários entregues até ao 13/06/2024 – os passes estarão disponíveis a partir do dia 25/06/2024;

o Formulários entregues até ao 14/06/2024 – os passes estarão disponíveis a partir do dia 26/06/2024;

o Formulários entregues até ao 17/06/2024 – os passes estarão disponíveis a partir do dia 27/06/2024;

o Formulários entregues entre os dias 18/06/2024 e 19/06/2024 – os passes estarão disponíveis no dia 28/06/2024.

· Os clientes que entreguem o formulário a partir do dia 20/06/2024, inclusive, ou que não tenham entregue qualquer formulário, deverão adquirir a respetiva vinheta nas lojas habituais, a qual será colada no cartão antigo.

II. Passes municipais pagos

· As vinhetas dos passes municipais serão vendidas a partir do dia 20/06/2024, inclusive, e coladas nos passes antigos, nas lojas habituais.

· No início de julho será indicado o calendário para a substituição destes passes pelos novos cartões GIRO.

I. PASSES GRATUITOS

Os clientes titulares dos passes sociais gratuitos (“4_23”, “+ 65”, “Antigo Combatente”, etc.) poderão, nesta primeira fase, continuar a deslocar-se em todos os transportes públicos (incluindo Horários do Funchal), na Madeira e no Porto Santo, com os títulos atuais.

Assim, solicita-se a todos os clientes destes passes gratuitos para não se dirigirem às lojas sem que haja uma comunicação expressa nesse sentido, alertando-se que apenas serão atendidos os clientes com passes sociais intermunicipais e municipais pagos.

No que diz respeito aos passes dos alunos, “Passe Social 4_23”, os Formulários para requerer o novo passe GIRO deverão ser entregues nas Escolas até 31 de julho, conforme articulação estabelecida com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Oportunamente, serão divulgadas as orientações para a troca dos demais passes gratuitos.

II. Outras informações

De lembrar que os clientes com passes intermunicipais pagos podem descarregar o formulário de requisição do novo passe GIRO no site da Direção Regional dos Transportes e da Mobilidade Terrestre (DRTMT) em https://www.madeira.gov.pt/drtmt (meio a privilegiar) ou, em alternativa, na loja onde habitualmente carregam o passe.

No caso dos passageiros da ilha do Porto Santo, está a ser preparada uma solução a divulgar durante a última semana de junho, estando assegurada a plena utilização dos transportes públicos a partir de 1 de julho.

O novo sistema de bilhética GIRO entrará em vigor com a nova Rede de Transportes Públicos da Região Autónoma da Madeira, a rede SIGA, que será apresentada hoje, dia 20 de Junho.