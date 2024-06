Saiba o que tem de ter em conta quando viaja de avião com crianças

As chamadas férias 'grandes' estão a chegar e com elas as viagens de família. Reserva, controlo de segurança, embarque, viagem de avião. Fazer um voo com crianças pode ser um desafio, sobretudo se não tiver em conta alguns detalhes.

Por exemplo, assim que faz a reserva é importante informar a companhia aérea ou, se for o caso, o agente de viagens que leva crianças consigo ou antes de sair de casa deve certificar-se que leva a manta ou o peluche preferido, assim como alguns brinquedos para que a criança fique entretida durante a viagem.

Tome nota destas seis dicas da DecoProteste para viajar de avião com crianças.

Confirmar o preço do bilhete para a idade da criança

A DecoProteste explica que o preço dos bilhetes pode variar conforme a idade da criança. "Por norma, as crianças até aos dois anos podem viajar ao colo de um adulto. Algumas companhias permitem a ocupação de um lugar na condição de ter uma cadeira de automóvel homologada colocada no assento do avião, mas tal implica, por exemplo, pagar um bilhete de criança com mais de dois anos", refere.

Já as crianças entre os 2 e os 12 anos ocupam, regra geral, um lugar próprio. A partir dos 12 anos terá de comprar um bilhete de adulto.

Não se esqueça dos documentos de identificação

As crianças devem fazer-se acompanhar dos documentos de identificação, nomeadamente o cartão de cidadão ou, se necessário, o passaporte.

Se a criança não viajar acompanhada dos pais, irá necessitar de uma autorização para viajar sem os progenitores.

"De acordo com a lei em vigor, um menor de nacionalidade portuguesa que saia do País (Portugal Continental e arquipélagos da Madeira e dos Açores) sem a companhia dos progenitores deve ter uma autorização de saída, assinada por quem exerce as responsabilidades parentais e legalmente certificada (reconhecimento presencial de assinaturas por um cartório notarial, solicitador, advogado ou consulado português no estrangeiro, por exemplo). Este documento deve identificar ainda as pessoas às quais são dados poderes de acompanhamento", explica a Deco, acrescentando que a autorização pode ser utilizada quantas vezes for necessário desde que dento da validade.

"Os cenários possíveis são diversos e as regras variam, consoante o menor seja filho de pais casados, unidos de facto ou divorciados, ou se enquadra em situações mais específicas (nomeadamente se é adotado ou está em processo de adoção)".

Prepare-se para passar pelo raio-x

Só as crianças de colo podem passar com os pais. No caso de a criança estar no carrinho, esta deve ser passada para o colo de um dos pais e, assim, passar pelo equipamento.

Coloque as bolsas e equipamentos transportados nos carrinhos nos tabuleiros destinados à inspecção.

Chegar com antecedência à porta de embarque

Por norma os passageiros com crianças embarcam em primeiro lugar, por isso chegue à porta de embarque com a antecedência devida, preferencialmente antes do início do embarque.

"É possível utilizar o carrinho de bebé até ao embarque. Nesse caso, a companhia encarrega-se de o colocar no compartimento de carga e, assim que chegar ao destino, o carrinho de bebé será entregue aos pais", aponta a DecoProteste.

Se precisar de um berço confirme se está disponível

As companhias aéreas disponibilizam berços nos voos de longo curso e, em alguns casos, nos voos de médio curso. Deve certificar-se antecipadamente a disponibilidade e até que peso e idade as crianças podem viajar num berço.

"Se conseguir que a companhia aérea lhe disponibilize um berço, lembre-se de que durante a descolagem e aterragem ou nos períodos de turbulência o berço não pode ser utilizado".

Refeições e medicamentos para a criança

Confirme junto da companhia aérea se são disponibilizadas refeições especiais para bebés e crianças. Se for o caso, convém efectuar o pedido no momento da reserva. É possível transportar a alimentação necessária, desde que em quantidades adequadas (sopa, iogurte, boião de fruta, biberões com água).

Esteja, contudo, ciente, de que, ao passar no controlo de segurança do aeroporto, pode acontecer que lhe seja pedido que prove a comida ou beba a água da criança. Se a criança tomar alguma medicação, leve consigo as respectivas prescrições médicas.