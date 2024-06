Autocarros bloqueados devido ao estacionamento irregular no Pico do Areeiro

Pelo menos cinco autocarros ficaram hoje impedidos de chegar ao Pico do Areeiro devido ao estacionamento irregular naquela zona. Uma situação que tem sido recorrente e que já motivou diversas queixas.

Segundo o DIÁRIO apurou, os autocarros chegaram à última curva e já não conseguiram passar devido às viaturas rent-a-car que estavam paradas de ambos os lados da estrada, “algumas delas a meio do caminho”.

Alguns estrangeiros que seguiam num dos autocarros acabaram mesmo por sair do pesado e tentar empurrar os carros para ajudar o trânsito a fluir, visto que a fila de carros já chegava ao Poço da Neve.

“Se isto continua assim qualquer dia é impossível chegar lá cima. Antigamente havia dias com 10 autocarros no Pico do Areeiro e hoje nem cinco se conseguem passar”, disse uma das lesadas, que referiu já ter alertado a Polícia de Segurança Pública mais uma vez.

No entanto, admitiu que “isto acontece diariamente” e que “a falta de boa vontade por parte das entidades competente em resolver o problema é frustrante”.

Tal como o DIÁRIO noticiou recentemente, a Polícia Florestal deixou de controlar o acesso depois das Eleições Regionais. Desde então, o caos voltou ao quotidiano dos profissionais do turismo que visitam o Pico do Areeiro.

Os guias e os motoristas pedem mais acção da Polícia de Segurança Pública e criticam inércia e demora do Governo Regional.

Entre os profissionais do sector fala-se em “impunidade” de quem nos visita e “falta de controlo” das autoridades regionais competentes.