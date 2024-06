Jogo com Nacional a 23 de Julho

O Marítimo deu a conhecer mais alguns pormenores relativamente à pré-temporada 2024/2025.

Com o arranque dos trabalhos a estar marcado para segunda-feira, 1 de Julho, os dois primeiros dias ficam marcados pelos habituais exames médicos e testes físicos a terem lugar no Estádio do Marítimo.

No regresso à Madeira, após o estágio em Moncarapacho, 11 a 21 de Julho – período durante o qual o Marítimo vai disputar seis jogos particulares entre os quais com o Al Nassr, equipa de Cristiano Ronaldo, a 19 de Julho - a formação orientada por Fábio Pereira vai realizar um jogo treino frente ao Nacional, a 23 de Julho.

Nota ainda para o regresso do emblemático Torneio Autonomia, competição que se vai disputar entre 3 e 4 de Agosto. Os clubes participantes da 26.ª edição do torneio, que esteve inactivo desde a temporada 2004/05, serão anunciados brevemente.