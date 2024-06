'Altares de São João' prometem dinamizar ruas do Funchal

Os 'Altares de São João' arrancam no dia 20 de Junho e decorrem até 24 de Junho. Este é um evento que contará com a participação de 39 bares, restaurantes e estabelecimentos de comércio local da cidade do Funchal.

Animação de rua, com o Teatro Bolo do Caco, música e as tradicionais marchas populares farão parte destes quatro dias, que prometem trazer animação e dinamização à capital madeirense.

“Hoje temos uma cidade a bombar, repleta de turistas, mas uma cidade também onde as pessoas sabem que há sempre eventos a decorrer no Funchal”, disse a presidente da autarquia do Funchal, Cristina Pedra, na apresentação do evento, que decorreu esta manhã na associação 'Nau sem Rumo'.

Este ano vão estar envolvidas 400 pessoas nas marchas populares solidárias. Estas terão lugar na sexta-feira, 21 de Junho, às 18 horas na Praça do Carmo e às 19 horas na Rua Dr. Fernão Ornelas.

Trata-se de um evento promovido pela Câmara Municipal do Funchal, com o apoio da Junta de Freguesia da Sé e Sociohabita.

Tal como aconteceu anteriormente, os 'Altares de São João' contam com o DIÁRIO de Notícias da Madeira como media partner.