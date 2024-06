"Porto Santo está completamente cheio" para o São João

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, mostrou-se, esta tarde, satisfeito com a quantidade de visitantes que a ilha dourada está a receber nesta altura, que é marcada pelas Festas de São João.

"O Porto Santo está completamente cheio, o que é óptimo para aquilo que nós preparamos e para todos aqueles que trabalham no São João. É o mês inteiro de festividades onde a população do Porto Santo espalha aquilo que é a sua cultura acima de tudo. Hoje chega o dia mais forte, o dia da abertura das barracas dos comes e bebes, e acho que tudo foi feito e o cartaz bem escolhido", afirmou o autarca.

Ver Galeria Fotos Gonçalo Maia

Os D.A.M.A., um dos grupos cabeça-de-cartaz das festas de São João, no Porto Santo, já se encontram na 'ilha Dourada' para preparar o concerto, marcado esta noite, às 22h30.

A programação do São João, a grande festa do Verão porto-santense, iniciou-se na passada sexta-feira, 14 de Junho, com a promessa de 10 dias de animação, em três palcos distintos no centro da Vila Baleira.

O ponto alto são as Marchas Populares, no domingo, dia 23 de Junho.