Madeira AI Digital Summit a 20 de Junho

A MCC, em parceria com a Cisco, a Google e a NetApp, promove, na próxima quinta-feira, dia 20 de Junho, no Savoy Palace, o Madeira AI Digital Summit.

“Junte-se a nós para um evento inspirador que irá explorar o poder da Inteligência Artificial (AI) e como ela está a transformar os Centro de Dados e o dia-a-dia das empresas e organismos públicos. Venha descobrir como é que esta tecnologia pode ser usada para impulsionar o crescimento e a inovação”, refere a organização.

O evento, que terá lugar ao longo da manhã e encerra com um almoço-volante, vai contar com várias intervenções, logo a abrir a cargo de Nuno Malaguerra, Dir. Comercial e Técnico na MC Computadores. Segue-se uma intervenção de Jorge Veiga França, presidente da direcção da ACIF-CCIM, sobre ‘As oportunidades e desafios das novas tecnologias nas empresas da Região’, uma sessão sobre ‘Produtividade e Segurança’ por Ricardo Silva, Leader, Solutions Engineering na CISCO; e ainda ‘AI Storage - Edge / Core / Cloud’, pela mão de Henrique Silva, SP Sales Enterprise na Netapp.

Depois de um momento de pausa, aprazado para as 11 horas, é tempo de debater a ‘AI e os desafios na área da saúde’, com a intervenção de Telmo Vieira – Managing Partner na PremiValor Consulting e Professor no ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade de Lisboa. Há ainda uma sessão sobre ‘Inteligência ArtificialGenerativa - What’s possible?’ com Luís João, Head of Public Sector - Portugal - Google Cloud.

Pelas 12h30, num momento que antecede o encerramento que conta com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, o painel conta com os directores gerais da Cisco Systems, Miguel Almeida, Google Cloud, Sofia Marta e NetApp, Carlos Serna. A moderação será feita pelo director do Diário Noticias da Madeira, Ricardo Miguel Oliveira.

O registo para o evento pode ser feito aqui.