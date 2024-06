Vem aí uma nova rede de transportes públicos para a Região Autónoma da Madeira

Vai ser apresentada esta quinta-feira, dia 20, às 16 horas, a nova rede de transportes públicos da Região Autónoma da Madeira - SIGA, que começará a operar no próximo dia 1 de Julho.

A apresentação, que decorrerá esta tarde no auditório do edifício da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, contará com a presença do secretário Pedro Fino.

A frota, com a notícia avançada em primeira mão na edição de hoje do DIÁRIO, contará com 127 autocarros.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h30 - Reunião Semana da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

09h30 às 13h00 - A MCC, em parceria com a Cisco, a Google e a NetApp, promove, no Savoy Palace, o Madeira AI Digital Summit.

09h30 – Abertura com Nuno Malaguerra, Dir. Comercial e Técnico na MC Computadores

09h40 – 'As oportunidades e desafios das novas tecnologias nas empresas da Região', com Jorge Veiga França, presidente da Direcção da ACIF-CCIM

10h10 - Sessão 'Produtividade e Segurança' com Ricardo Silva, Leader, Solutions Engineering na CISCO

10h40 - Sessão 'AI Storage - Edge / Core / Cloud', com o orador Henrique Silva, SP Sales Enterprise na Netapp

11h30 – Telmo Vieira , Managing Partner na PremiValor Consulting e Professorno ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade de Lisboa, é o orador convidado para a sessão 'AI e os desafios na área da saúde'

12h00 - Sessão 'Inteligência ArtificialGenerativa - What’s possible?', com Luís João, Head of Public Sector - Portugal - Google Cloud

12h30 - Painel com os directores gerais da Cisco Systems, Miguel Almeida, Google Cloud, Sofia Marta e NetApp, Carlos Serna.

Moderador - Ricardo Miguel Oliveira

13h00 - Fecho da conferência com Miguel Albuquerque



15h00 às 16h30 - No âmbito da campanha 'Vales que Vêm por Bem', promovida pela Missão Continente, para apoiar as obras da Unidade de Neonatologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, será realizada uma visita institucional ao local esta quinta-feira.

17h30 - O médico madeirense João Francisco Justino Fernandes venceu a mais recente edição do Prémio Pulido Valente Ensino. O galardão será entregue esta quinta-feira no auditório da Ordem dos Médicos.

17h30 - Abertura dos Altares de São João

Abertura - Freguesia da Sé na Travessa dos Reis

Teatro Bolo do Caco

20h00 às 21h00 - Banda Filarmónica de Santo António

Tuna D'Elas

18h00 - Estreia do espectáculo 'Apatia' no Teatro Baltazar Dias

18h00 - Reunião Ordinária Pública da Câmara Municipal de Santa Cruz

18h45 às 22h30 - Jantar Entrega de Diplomas PME Líder 2023/Santander, no restaurante Terreiro



21h00 - Festas do Concelho da Calheta

21h00 - Talentos à Solta

23h00 - Dj Vasco

Palco 2 - Solário da Calheta

22h30 - D.A.M.A actuam hoje nas Festas de São João do Porto Santo

Euro 2024

14h00 - Eslovénia vs Sérvia

17h00 - Dinamarca vs Inglaterra

20h00 - Espanha vs Itália

Camacha CUP 2024 - IX Edição no Complexo Desportivo da Camacha

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 20 de Junho e Dia Mundial dos Refugiados:

1791 - Luís XVI e a família real tentam abandonar a França. São detidos em Varennes.

1819 - Nasce o compositor alemão Jacques Offenbach, autor de "Orfeo nos Infernos", que integra o popular "Can-can".

1837 - Subida ao trono britânico da rainha Vitória, após a morte de Guilherme IV.

1866 - Reestruturação do ensino da Medicina em Portugal. Os diplomados das escolas médico-cirúrgicas são equiparados aos das faculdades. A Universidade de Coimbra mantém a exclusividade da licenciatura.

1875 - Abre a linha de caminho-de-ferro entre Porto e Braga, a primeira inteiramente construída com capitais e técnicos portugueses.

1919 - É publicado o primeiro número do diário 'Operário da Tarde'.

1967 - O pugilista norte-americano Muhammad Ali, Cassius Clay, campeão olímpico e mundial de pesos pesados, é condenado pelo tribunal de Houston, por recusar a mobilização para a Guerra do Vietname.

1984 - A Polícia do Exército prende o tenente-coronel Otelo Saraiva de Carvalho, no âmbito da investigação sobre as actividades das FP-25.

1994 - Início da vaga de protestos pelo aumento em 50 por cento da portagem na Ponte 25 de Abril, em Lisboa.

2004 - Euro 2004. Portugal qualifica-se para os quartos de final, com a vitória sobre Espanha por 1-0.

Foto UEFA

2017 - Morre, aos 85 anos, Manuel de Oliveira, antigo treinador e futebolista português.

2019 - Um tribunal turco condena a prisão perpétua 24 pessoas, entre as quais um antigo chefe da Força Aérea e um ex-assessor do Presidente Recep Erdogan, num dos julgamentos do golpe fracassado de 2016.

2020 - Morre, aos 49 anos, o actor e modelo Pedro Lima.

2022 - O primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva, declara a situação de emergência social e económica no país devido aos impactos da guerra na Ucrânia, e anuncia mais medidas de mitigação, com um custo total de mais de 80 milhões de euros.

2023 - O português Cristiano Ronaldo torna-se, aos 38 anos, em Reiquiavique, Islândia, no primeiro futebolista masculino da história a alcançar as 200 internacionalizações, no duelo da seleção portuguesa com a Islândia, de apuramento para o Euro2024.

Foto Arquivo/ BRYNJAR GUNNARSSON

Pensamento do dia

Só tem convicções aquele que não aprofundou nada". EM Cioran (1911-1995), escritor e filósofo francês de origem romena.

Este é o centésimo septuagésimo segundo dia do ano. Faltam 194 dias para o termo de 2024.