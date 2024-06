Portugal perde com a Geórgia

Portugal, já qualificado para os oitavos de final do Campeonato da Europa, perdeu diante da Geórgia por 0-2, encontro do Grupo F. Numa má exibição da selecção portuguesa- o seleccionador Roberto Martinez operou oito mudanças no onze em relação ao último jogo com a Turquia – a equipa georgiana esteve quase sempre melhor que Portugal em termos de organização. Kvaratkhelia, aos 2 minutos, Mikautadze, aos 57, de grande penalidade, marcaram os golos da Geórgia. Nos oitavos de final, Portugal vai defrontar a Eslovénia, jogo marcado para o dia 1 de Julho, às 20h00.