Portugal perde por 1-0 com a Geórgia ao intervalo

A seleção portuguesa de futebol, já apurada para os oitavos de final do Campeonato da Europa de futebol de 2024 como primeira do Grupo F, fechou hoje a primeira parte a perder por 1-0 com a Geórgia.

Em encontro da terceira jornada, em Gelsenkirchen, na Alemanha, os georgianos, que precisam de ganhar para chegar aos 'oitavos', marcaram logo dois minutos, por Khvicha Kvaratskhelia.

Independentemente do resultado de hoje, Portugal vai disputar os oitavos de final do Euro2024 na segunda-feira, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), em Frankfurt, frente a Hungria ou Eslovénia.