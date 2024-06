Enchente na Fan Zone do DIÁRIO- Largo da Restauração, no Funchal- para mais um jogo de Portugal no Campeonato da Europa, neste caso frente à Geórgia. Milhares de pessoas assistem atentamente ao jogo, sendo que Portugal já está qualificado para os oitavos de final como primeiro do grupo F . A Geórgia precisa de vencer para qualificar-se.